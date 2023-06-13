İslam Eserlerinde Geometrik Eserler | Asıl Meselesi
Bu bölüme İslam Geometrik Desenler Uzmanı Serap Ekizler Sönmez konuk oldu.
İslam eserlerinde bilim ve sanat ilişkisi nasıl işlendi? Geometrik desenler nasıl ortaya çıkıyor? Geometrik desenlerin anlamı var mı? Bir sanat olarak geometrik desenlere ilgi nasıl?
Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele'nin bugünkü konuğu İslam Geometrik Desenler Uzmanı Serap Ekizler Sönmez oldu.
00:00 Asıl Mesele
01:30 Geometrik Eserler
03:00 Geometrik Desenler
25:00 Selçuklu Yıldızı ve Sekiz Köşeli Yıldız
32:00 İslam Eserlerinde Bilim Sanat İlişkisi
36:00 Selçuklu ve Osmanlı Sanatında Benzerlikler ve Farklılıklar
42:00 Anadolu Selçuklu Devleti Eserlerinde Geometrik Desen
45:00 Bir Sanat Olarak Geometrik Desenlere İlgi Nasıl?
51:00 Geometrik Desenlerin Anlamı Var mı?
57:00 Geometrik Desenler Nasıl Ortaya Çıkıyor?
01:04:00 İslam Eserlerinde Yer Alan Desenlerin Önemi
01:34:00 Geometri Dilinin Sanata Dönüşmesi