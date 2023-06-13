İslam Eserlerinde Geometrik Eserler | Asıl Meselesi

Bu bölüme İslam Geometrik Desenler Uzmanı Serap Ekizler Sönmez konuk oldu.

İslam eserlerinde bilim ve sanat ilişkisi nasıl işlendi? Geometrik desenler nasıl ortaya çıkıyor? Geometrik desenlerin anlamı var mı? Bir sanat olarak geometrik desenlere ilgi nasıl?

Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele'nin bugünkü konuğu İslam Geometrik Desenler Uzmanı Serap Ekizler Sönmez oldu.

00:00 Asıl Mesele

01:30 Geometrik Eserler

03:00 Geometrik Desenler

25:00 Selçuklu Yıldızı ve Sekiz Köşeli Yıldız

32:00 İslam Eserlerinde Bilim Sanat İlişkisi

36:00 Selçuklu ve Osmanlı Sanatında Benzerlikler ve Farklılıklar

42:00 Anadolu Selçuklu Devleti Eserlerinde Geometrik Desen

45:00 Bir Sanat Olarak Geometrik Desenlere İlgi Nasıl?

51:00 Geometrik Desenlerin Anlamı Var mı?

57:00 Geometrik Desenler Nasıl Ortaya Çıkıyor?

01:04:00 İslam Eserlerinde Yer Alan Desenlerin Önemi

01:34:00 Geometri Dilinin Sanata Dönüşmesi