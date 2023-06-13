Etik ve Ahlak Arasında İnsan | Asıl Mesele

Bu bölümde Dr. Şaban Çobanoğlu ile etik ve ahlak kavramları konuşuldu.

Etik kararlar alabilme yetkisi nasıl oluşur? Sosyal medyada etik değerler oluşturabilmek mümkün mü? Eğitimde etik değerler nasıl sağlanır? Sevgi, saygı etik bir kavram mıdır? Çevre etiği nasıl gelişir?

Asıl Mesele programında bugün etik ve ahlak kavramları konuşuldu.

Asıl Mesele'ye bugün Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Şaban Çobanoğlu konuk oldu.

00:00 Asıl Mesele

02:30 Etik ve ahlak arasında insan

06:30 Etik ve ahlaki değerler

11:00 Ahlaki değerler olmadan etik oluşur mu?

30:00 Etik kararlar alabilme yetisi nasıl oluşur?

40:00 Eğitimde, iş hayatında etik

55:00 Sosyal Medya Etiği Mümkün mü?

01:12:00 Eğitimde Etik Değerler Nasıl Sağlanır?

01:22:00 Sevgi, Saygı Etik Bir Kavram mıdır?

01:36:00 Çevre Etiği Nasıl Gelişir?