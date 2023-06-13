Dilin Toplumsal Dönüşümdeki Rolü | Asıl Mesele

Toplumsal hayatın değişmesi dilimizi nasıl etkiledi?

Dilin toplumsal dönüşümdeki rolü nedir? Diller nasıl yabancılaşıyor? "İstanbul Türkçesi" kalıbı nasıl oluştu? Dilin korunmasında yaşın önemi nedir? Toplumsal hayatın değişmesi dilimizi nasıl etkiledi? Dil değişimi dilsel ve toplumsal nedenleri nelerdir?

Asıl Mesele'de bu hafta "Dilin Toplumsal Dönüşümdeki Rolü" konuşuldu. Asıl Mesele'de bu hafta Tahir İnan'ın konuğu Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Melda Üner oldu. Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 70. bölümü ile sizlerle...

00:00 Asıl Mesele

04:30 Dilin toplumsal dönüşümdeki rolü

08:30 Diller nasıl yabancılaşıyor?

13:00 Dilin korunmasında sorumluluk hissetmek

16:00 "İstanbul Türkçesi" kalıbı nasıl oluştu?

19:30 Dilin korunmasında yaşın önemi

22:00 Dil ve toplum

26:00 Servet-i Fünun topluluğunun dile yaklaşımı

29:30 Edebiyat akımları ve dilin değişimi

38:00 Sadeleştirme hareketinden 'Öztürkçe'ye

41:00 Toplumsal hayatın değişmesi dilimizi nasıl etkiledi?

48:00 Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır?

55:00 Edebiyat akımları ve dilin değişimi

01:02:00 Dil değişimi dilsel ve toplumsal nedenleri

01:22.00 Teknolojinin dil üzerindeki etkileri