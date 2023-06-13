Ormanlarımız ve Geleceği | Asıl Mesele

Orman yangınlarına karşı müdahale ekiplerinin çalışmaları nelerdir?

Orman yangınlarının sebepleri nelerdir? Orman yangınlarından sonra yapılanlar nelerdir? Orman mühendislerinin faaliyetleri nelerdir? Asıl Mesele'de bu hafta da "Ormanlarımız ve Geleceği" konuşuldu.

Asıl Mesele'de bu hafta Tahir İnan'ın konuğu Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz oldu. Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 72. bölümü ile sizlerle...

00:00 Asıl Mesele

05:00 "Geleceğe Nefes Ver" Projesi

08:30 Ormanlarımız ve Geleceği

10:00 Orman yangınlarının sebepleri

17:00 Dünyadaki orman yangınları

21:30 Orman yangınları ve müdahale ekiplerinin çalışmaları

23:45 Orman yangınlarından sonra yapılanlar

35:00 Atıkların doğada yok olma süreleri

38:45 Ormanlarımızın korunmasında anayasa kararları

42:00 Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor?

47:00 Orman yangınları mücadelede kullanılan ekipmanlar

51:00 Orman mühendislerinin faaliyetleri

01:03:00 Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor?

01:06:30 Orman yangınları ve müdahale ekiplerinin çalışmaları

01:08:00 Türkiye'de yeşillendirme çalışmaları

01:14:00 Türkiye'nin yeşil haritası

01:27:00 Türkiye'de yeşillendirme çalışmaları ve millet bahçeleri

01:30:00 Ağaçlandırma bayramları