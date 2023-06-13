Ormanlarımız ve Geleceği | Asıl Mesele
Orman yangınlarına karşı müdahale ekiplerinin çalışmaları nelerdir?
Orman yangınlarının sebepleri nelerdir? Orman yangınlarından sonra yapılanlar nelerdir? Orman mühendislerinin faaliyetleri nelerdir? Asıl Mesele'de bu hafta da "Ormanlarımız ve Geleceği" konuşuldu.
Asıl Mesele'de bu hafta Tahir İnan'ın konuğu Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz oldu. Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 72. bölümü ile sizlerle...
00:00 Asıl Mesele
05:00 "Geleceğe Nefes Ver" Projesi
08:30 Ormanlarımız ve Geleceği
10:00 Orman yangınlarının sebepleri
17:00 Dünyadaki orman yangınları
21:30 Orman yangınları ve müdahale ekiplerinin çalışmaları
23:45 Orman yangınlarından sonra yapılanlar
35:00 Atıkların doğada yok olma süreleri
38:45 Ormanlarımızın korunmasında anayasa kararları
42:00 Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor?
47:00 Orman yangınları mücadelede kullanılan ekipmanlar
51:00 Orman mühendislerinin faaliyetleri
01:03:00 Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor?
01:06:30 Orman yangınları ve müdahale ekiplerinin çalışmaları
01:08:00 Türkiye'de yeşillendirme çalışmaları
01:14:00 Türkiye'nin yeşil haritası
01:27:00 Türkiye'de yeşillendirme çalışmaları ve millet bahçeleri
01:30:00 Ağaçlandırma bayramları