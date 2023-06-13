Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç | Asıl Mesele

Aliya İzzet Begoviç "Doğu ve Batı Arasında İslam" derken neyi kastetti?

Tahir İnan'ın moderatörlüğünde Asıl Mesele'de bugün Bilge Kral Aliya İzzet Begoviç konuşuldu. Aliya İzzet Begoviç'in gözünden çağın sorunları nelerdir? Bir düşünce adamı olarak Aliya İzzet Begoviç nasıl biri? Aliya İzzet Begoviç "Doğu ve Batı Arasında İslam" derken neyi kastetti? Aliya İzzet Begoviç nasıl bir Bosna Hersek hayal etti?

Asıl Mesele'de bugün Tahir İnan'ın konuğu Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın oldu.

Asıl Mesele 50. bölümüyle sizlerle...

00:00 Asıl Mesele

09:00 Genç Müslümanlar Teşkilatı'nda Aliya İzzet Begoviç

15:00 Aliya İzzetbegoviç'in Doğu ve Batı'ya Bakışı

19:30 Bilge Kral'ın Gözünden Çağın Sorunları

30:00 Bir Düşünce Adamı Olarak Aliya İzzetbegoviç

50:00 Aliya İzzet Begoviç'in Türk Milletine Yazdığı Mektup

58:00 "Doğu ve Batı Arasında İslam" Derken Neyi Kastetti?

01:22:00 Aliya İzzetbegoviç'te Özgürlük Kavramı

01:35:00 Aliya İzzetbegoviç Nasıl Bir Bosna Hersek Hayal Etti?

01:46:00 Aliya İzzetbegoviç Nasıl Bir Miras Bıraktı?