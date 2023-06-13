Rus Kültür ve Düşüncesi | Asıl Mesele

Bu bölüme Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu konuk oldu.

Tarih boyunca Türk-Rus İlişkileri nasıl gelişti? Tarih boyunca Türk ve Rus etkileşimi nasıl gerçekleşti? Edebiyat ve kültür alanında Türk-Rus etkileşiminin önemi nedir? Asıl Mesele'de bu hafta da " Rus Kültür ve Düşüncesi " konuşuldu.

Asıl Mesele'de bu hafta Tahir İnan'ın konuğu Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu oldu. Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 68. bölümü ile sizlerle...

00:00 Asıl Mesele

06:00 Rus kültür ve düşüncesi

22:00 Tarih boyunca Türk-Rus İlişkileri

30:00 Tarih boyunca Rus, inanç, kültür ve düşüncesi

48:00 Tarih boyunca Türk ve Rus etkileşimi

01:20:00 Edebiyat ve kültür alanında Türk-Rus etkileşimi

01:35:00 Tarih boyunca Türk ve Rus Etkileşimi