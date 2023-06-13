Rus Kültür ve Düşüncesi | Asıl Mesele
Bu bölüme Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu konuk oldu.
Tarih boyunca Türk-Rus İlişkileri nasıl gelişti? Tarih boyunca Türk ve Rus etkileşimi nasıl gerçekleşti? Edebiyat ve kültür alanında Türk-Rus etkileşiminin önemi nedir? Asıl Mesele'de bu hafta da " Rus Kültür ve Düşüncesi " konuşuldu.
Asıl Mesele'de bu hafta Tahir İnan'ın konuğu Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu oldu. Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 68. bölümü ile sizlerle...
00:00 Asıl Mesele
06:00 Rus kültür ve düşüncesi
22:00 Tarih boyunca Türk-Rus İlişkileri
30:00 Tarih boyunca Rus, inanç, kültür ve düşüncesi
48:00 Tarih boyunca Türk ve Rus etkileşimi
01:20:00 Edebiyat ve kültür alanında Türk-Rus etkileşimi
01:35:00 Tarih boyunca Türk ve Rus Etkileşimi