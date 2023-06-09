İstanbul'un Kaybolan Tarihi | Asıl Mesele
Batılılaşma fikri şehir yapısını nasıl değiştirdi?
Asıl Mesele programında bu hafta Avrupa ve Asya'nın buluşma noktası, Roma, Bizans ve Osmanlı'ya başkentlik yapan şehir, İstanbul konuşuldu. Tahir İnan'ın sunduğu Asıl Mesele programına bugün Araştırmacı Yazar Mehmet Dilbaz konuk oldu.
00:00 Asıl Mesele
01:45 Mehmet Dilbaz
05:00 İstanbul neden önemli?
08:00 İstanbul'un Jeopolitik Önemi
12:00 Osmanlı İstanbul'u İmar Ederken Nelere Dikkat Etti?
20:00 İstanbul'un Tarihi
25:00 Avrupa ve Asya'nın Buluşma Noktası: İstanbul
28:00 İnsan Eliyle Yok Edilen Tarih
32:00 Osmanlı Döneminde İstanbul Şehir Kültürü
36:00 Tanzimat'tan Sonra İstanbul'un Değişen Silüeti
40:00 Osmanlı Döneminde İstanbul Şehir Kültürü
45:00 Osmanlı'dan Günümüze İstanbul
01:02:00 Mehmet Akif Ersoy'un Kaleminden Değişen İstanbul
01:08:00 Batılılaşma Fikri Şehir Yapısını Nasıl Değiştirdi?
01:15:00 Abbas Ağa Parkı'nın Tarihi
01:21:00 Çağlayan Sarayı'nın Tarihi
01:28:00 İstanbul'un Kaybolan Tarihi
01:32:00 Attar Halil Ağa Mescidi'nin Hikayesi