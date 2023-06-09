İstanbul'un Kaybolan Tarihi | Asıl Mesele

Batılılaşma fikri şehir yapısını nasıl değiştirdi?

Asıl Mesele programında bu hafta Avrupa ve Asya'nın buluşma noktası, Roma, Bizans ve Osmanlı'ya başkentlik yapan şehir, İstanbul konuşuldu. Tahir İnan'ın sunduğu Asıl Mesele programına bugün Araştırmacı Yazar Mehmet Dilbaz konuk oldu.

00:00 Asıl Mesele

01:45 Mehmet Dilbaz

05:00 İstanbul neden önemli?

08:00 İstanbul'un Jeopolitik Önemi

12:00 Osmanlı İstanbul'u İmar Ederken Nelere Dikkat Etti?

20:00 İstanbul'un Tarihi

25:00 Avrupa ve Asya'nın Buluşma Noktası: İstanbul

28:00 İnsan Eliyle Yok Edilen Tarih

32:00 Osmanlı Döneminde İstanbul Şehir Kültürü

36:00 Tanzimat'tan Sonra İstanbul'un Değişen Silüeti

40:00 Osmanlı Döneminde İstanbul Şehir Kültürü

45:00 Osmanlı'dan Günümüze İstanbul

01:02:00 Mehmet Akif Ersoy'un Kaleminden Değişen İstanbul

01:08:00 Batılılaşma Fikri Şehir Yapısını Nasıl Değiştirdi?

01:15:00 Abbas Ağa Parkı'nın Tarihi

01:21:00 Çağlayan Sarayı'nın Tarihi

01:28:00 İstanbul'un Kaybolan Tarihi

01:32:00 Attar Halil Ağa Mescidi'nin Hikayesi