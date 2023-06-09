VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
Metaverse evrenin psikolojik boyutu | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Metaverse | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Hayır Yolda Sebat Etmek | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Fotoğrafların Dili | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Kuzey ışıkları | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Gelecek ve Uzay | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
İslam İktisadı ve Finansı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
İslam'ın Ekonomiye Bakışı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Çocuk Edebiyatı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Toplumlar ve Mitolojik Yansımaları | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Ülkemizdeki Sanat Anlayışı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Anlayarak Hızlı Okuma | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Bir Düşünce Adamı Olarak Aliya | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Geometrik Desenlerin Anlamı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Bizim Coğrafyamız ve Anavatan | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Türkiye'de Felsefeye Yaklaşım | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Meslekler ve Toplumdaki İtibarları | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Müziğimizin Tarihi Serüveni | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
İnsanları Tanıma Sanatı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Etik ve Ahlak Arasında İnsan | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Değişen Toplum | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Mimar Sinan | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Bilinmeyen İran | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Teknoloji, Değişen Dünya ve Gençlik | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
İstanbul'un Kaybolan Tarihi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
İstanbul'un Kaybolan Tarihi | Asıl Mesele 12 Haziran 2023 04:06
Türk-İslam Sosyolojisi | Asıl Mesele 12 Haziran 2023 03:06
Türkiye'nin Televizyon Tarihi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Beyin ve Ruh İlişkisi | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 11:06
Üç Büyük Şair Üç Büyük Mesele | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 11:06
Koleksiyonerlik Üzerine | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 11:06
İklim Değişikliği ve Küresel Isınma | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 11:06
Balkanların Önemine Dair | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 11:06
Fizik Bilimine Dair | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 10:06
Din ve Bilim İlişkisi | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 10:06
Suyun Geleceği | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 10:06
Gıda İsrafı ve Tüketim Çılgınlığı | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 10:06
Allah'a Yakın Olma Çabası: Kurban | Asıl Mesele 12 Haziran 2023 01:06
Binlerce Yıllık Bir Gelenek: Aromaterapi | Asıl Mesele 12 Haziran 2023 03:06
15 Temmuz Destanı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 06:06
İbrahim Hakkı Hazretleri ve Marifetname | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 11:06
Astronominin Bilim Dünyasındaki Yeri | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Eserleri İle Çağları Aşan Deha: Mimar Sinan | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Dil ve Kültür İlişkisi | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 12:06
Türk Edebiyatında Batılılaşma | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Medeniyetin İnşasında Bilim ve Sanat | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Evliya Çelebi ve Seyahatname | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Salgınlar Tarihi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
İslam'da Vakıf Kültürü | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Edebi Dil ve Günümüz Türkçesi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Robotik ve Yapay Zeka | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Türkiye'nin Deprem Gerçeği | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Gençlik ve Gelecek Kavramları | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Birlik, Beraberlik ve Hoşgörü | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Dijital Dünyada Sosyal ve Kültürel Hayat | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Mescid-i Aksa ve Kudüs | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Siyasi ve İtikadi Mezhepler | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Mezhepler Tarihi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Helal Kazancın Önemi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Tevhid, Adalet, Muhabbet | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06

İstanbul'un Kaybolan Tarihi | Asıl Mesele

Batılılaşma fikri şehir yapısını nasıl değiştirdi?

Asıl Mesele programında bu hafta Avrupa ve Asya'nın buluşma noktası, Roma, Bizans ve Osmanlı'ya başkentlik yapan şehir, İstanbul konuşuldu. Tahir İnan'ın sunduğu Asıl Mesele programına bugün Araştırmacı Yazar Mehmet Dilbaz konuk oldu.

00:00 Asıl Mesele

01:45 Mehmet Dilbaz

05:00 İstanbul neden önemli?

08:00 İstanbul'un Jeopolitik Önemi

12:00 Osmanlı İstanbul'u İmar Ederken Nelere Dikkat Etti?

20:00 İstanbul'un Tarihi

25:00 Avrupa ve Asya'nın Buluşma Noktası: İstanbul

28:00 İnsan Eliyle Yok Edilen Tarih

32:00 Osmanlı Döneminde İstanbul Şehir Kültürü

36:00 Tanzimat'tan Sonra İstanbul'un Değişen Silüeti

40:00 Osmanlı Döneminde İstanbul Şehir Kültürü

45:00 Osmanlı'dan Günümüze İstanbul

01:02:00 Mehmet Akif Ersoy'un Kaleminden Değişen İstanbul

01:08:00 Batılılaşma Fikri Şehir Yapısını Nasıl Değiştirdi?

01:15:00 Abbas Ağa Parkı'nın Tarihi

01:21:00 Çağlayan Sarayı'nın Tarihi

01:28:00 İstanbul'un Kaybolan Tarihi

01:32:00 Attar Halil Ağa Mescidi'nin Hikayesi

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Hekimce
-->
Fıkıh Meclisi
-->
Tatlı Ramazanlar
-->
Oku
-->
Cuma Sohbeti
-->
Ahmet Hakkı Turabi İlahileri
-->
Yirmibeş
-->
Ahmet Özhan İlahileri
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı