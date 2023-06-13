Bilinmeyen İran | Asıl Mesele

İran'a dair merak edilenleri yazar ve fotoğrafçı Özcan Karakuş Asıl Mesele'de anlattı.

Asıl Mesele programının bugünkü konuğu Bilinmeyen İran kitabının yazarı fotoğrafçı Özcan Karakuş oldu. İran halkının, Türkiye halkına yaklaşımı nasıl? İran ve Türkiye'nin kültürel benzerlikleri nelerdir? İran edebiyatı ve Türk edebiyatının ortak noktaları neler? İran'ın kültürel yapısı, ve mimarisinin özellikleri nelerdir? İran yemek kültürünün özellikleri nelerdir? İran toplumunun sosyo-kültürel yapısının özellikleri nelerdir? İran sineması nasıl gelişti? İran sinemasının tarihi gelişimi hakkında önemli bilgiler...

Bütün bu sorularının cevabı ve İran'a dair merak edilenleri yazar ve fotoğrafçı Özcan Karakuş Asıl Mesele'de anlattı.

Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 40. bölümüyle yayında...

00:00 Asıl Mesele

08:30 Bilinmeyen İran Kitabında Neler Anlatılıyor?

12:00 Yazar/Fotoğrafçı Özcan Karakuş'un İlk İran Yolculuğu

14:00 İran halkının Türklere Yaklaşımı

16:00 İran ve Türkiye'nin Kültürel Benzerlikleri

21:00 İran ve Türk Edebiyatı'nın Ortak Noktaları

25:00 İran'ın Kültürel Yapısı

28:00 İran Mimarisinin Özellikleri

30:00 İran'da Yemek Kültürü

33:00 İran Sineması ve Tarihi

36:00 İran Toplumunun Sosyo-Kültürel Yapısı

39:00 İran'daki Tarihi Yapılar

54:00 İran'da Bir Türk Şehri: Tebriz

56:30 İranlıların Türkiye ve Türklere Bakışı

01:05:00 İran'da Çarşı Kültürü

01:08:00 Şah Abbas Mescidinin Mimarisi ve Süslemesi

01:12:00 İran'da Kafe Kültürü

01:15:00 Hafız-ı Şirazi Türbesi

01:18:00 Tarihi Hacı Köprüsü

01:25:00 Meşhur İran Halıları

01:32:00 İran'da Mahalle Kültürü