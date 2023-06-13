Bilinmeyen İran | Asıl Mesele
İran'a dair merak edilenleri yazar ve fotoğrafçı Özcan Karakuş Asıl Mesele'de anlattı.
Asıl Mesele programının bugünkü konuğu Bilinmeyen İran kitabının yazarı fotoğrafçı Özcan Karakuş oldu. İran halkının, Türkiye halkına yaklaşımı nasıl? İran ve Türkiye'nin kültürel benzerlikleri nelerdir? İran edebiyatı ve Türk edebiyatının ortak noktaları neler? İran'ın kültürel yapısı, ve mimarisinin özellikleri nelerdir? İran yemek kültürünün özellikleri nelerdir? İran toplumunun sosyo-kültürel yapısının özellikleri nelerdir? İran sineması nasıl gelişti? İran sinemasının tarihi gelişimi hakkında önemli bilgiler...
Bütün bu sorularının cevabı ve İran'a dair merak edilenleri yazar ve fotoğrafçı Özcan Karakuş Asıl Mesele'de anlattı.
Tahir İnan'ın sunumuyla Asıl Mesele 40. bölümüyle yayında...
00:00 Asıl Mesele
08:30 Bilinmeyen İran Kitabında Neler Anlatılıyor?
12:00 Yazar/Fotoğrafçı Özcan Karakuş'un İlk İran Yolculuğu
14:00 İran halkının Türklere Yaklaşımı
16:00 İran ve Türkiye'nin Kültürel Benzerlikleri
21:00 İran ve Türk Edebiyatı'nın Ortak Noktaları
25:00 İran'ın Kültürel Yapısı
28:00 İran Mimarisinin Özellikleri
30:00 İran'da Yemek Kültürü
33:00 İran Sineması ve Tarihi
36:00 İran Toplumunun Sosyo-Kültürel Yapısı
39:00 İran'daki Tarihi Yapılar
54:00 İran'da Bir Türk Şehri: Tebriz
56:30 İranlıların Türkiye ve Türklere Bakışı
01:05:00 İran'da Çarşı Kültürü
01:08:00 Şah Abbas Mescidinin Mimarisi ve Süslemesi
01:12:00 İran'da Kafe Kültürü
01:15:00 Hafız-ı Şirazi Türbesi
01:18:00 Tarihi Hacı Köprüsü
01:25:00 Meşhur İran Halıları
01:32:00 İran'da Mahalle Kültürü