Türk-İslam Sosyolojisi | Asıl Mesele
Şerif Mardin'in modernleşme aydınlarına yönelik eleştirileri nelerdir?
Türk toplumundaki sosyolojik problemlerin sebepleri nelerdir? Yerli sosyolojiyi inşa etmek mümkün mü? İbn Haldun'un sosyoloji bilimine katkıları nelerdir? Şerif Mardin'in Türk sosyolojisine katkıları nelerdir?
Asıl Mesele'de bugün Türk sosyolojisinin temel meseleleri ve Şerif Mardin'in Türk sosyolojisine katkıları konuşuldu. Tahir İnan'ın sunduğu Asıl Mesele'ye bugün Prof. Dr. Ejder Okumuş ve Sosyolog Erkan Çav konuk oldu.
00:00 Asıl Mesele
02:30 Türk-İslam Sosyolojisi
15:00 Türk Toplumundaki Sosyolojik Problemlerin Sebepleri
16:30 Prof. Dr. Ejder Okumuş
23:00 Yerli Sosyolojiyi İnşa Etmek Mümkün mü?
26:00 İbn Haldun'un Sosyoloji Bilimine Katkıları
35:00 Şerif Mardin'in Türk Sosyolojisine Katkıları
39:00 Batılılaşma Sürecimiz Başarılı Oldu mu?
43:00 Yerli Sosyolojiyi İnşa Etmek Mümkün mü?
48:00 Şerif Mardin'in Modernleşme Aydınlarına Yönelik Eleştirileri
01:03:00 Şerif Mardin'in Türk Sosyolojisine Katkıları
01:26:00 Prof. Dr. Ejder Okumuş
01:34:00 Türkiye'de Din, Toplum ve Siyaset
01:47:00 Şerif Mardin İle Sosyoloji Bilimi Neler Kazandı?