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Metaverse evrenin psikolojik boyutu | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Metaverse | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Hayır Yolda Sebat Etmek | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Fotoğrafların Dili | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Kuzey ışıkları | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Gelecek ve Uzay | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
İslam İktisadı ve Finansı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
İslam'ın Ekonomiye Bakışı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Çocuk Edebiyatı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Toplumlar ve Mitolojik Yansımaları | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Ülkemizdeki Sanat Anlayışı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Anlayarak Hızlı Okuma | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Bir Düşünce Adamı Olarak Aliya | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Geometrik Desenlerin Anlamı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Bizim Coğrafyamız ve Anavatan | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Türkiye'de Felsefeye Yaklaşım | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Meslekler ve Toplumdaki İtibarları | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Müziğimizin Tarihi Serüveni | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
İnsanları Tanıma Sanatı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Etik ve Ahlak Arasında İnsan | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Değişen Toplum | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Mimar Sinan | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Bilinmeyen İran | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Teknoloji, Değişen Dünya ve Gençlik | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
İstanbul'un Kaybolan Tarihi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
İstanbul'un Kaybolan Tarihi | Asıl Mesele 12 Haziran 2023 04:06
Türk-İslam Sosyolojisi | Asıl Mesele 12 Haziran 2023 03:06
Türkiye'nin Televizyon Tarihi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Beyin ve Ruh İlişkisi | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 11:06
Üç Büyük Şair Üç Büyük Mesele | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 11:06
Koleksiyonerlik Üzerine | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 11:06
İklim Değişikliği ve Küresel Isınma | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 11:06
Balkanların Önemine Dair | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 11:06
Fizik Bilimine Dair | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 10:06
Din ve Bilim İlişkisi | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 10:06
Suyun Geleceği | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 10:06
Gıda İsrafı ve Tüketim Çılgınlığı | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 10:06
Allah'a Yakın Olma Çabası: Kurban | Asıl Mesele 12 Haziran 2023 01:06
Binlerce Yıllık Bir Gelenek: Aromaterapi | Asıl Mesele 12 Haziran 2023 03:06
15 Temmuz Destanı | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 06:06
İbrahim Hakkı Hazretleri ve Marifetname | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 11:06
Astronominin Bilim Dünyasındaki Yeri | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Eserleri İle Çağları Aşan Deha: Mimar Sinan | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Dil ve Kültür İlişkisi | Asıl Mesele 11 Haziran 2023 12:06
Türk Edebiyatında Batılılaşma | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Medeniyetin İnşasında Bilim ve Sanat | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Evliya Çelebi ve Seyahatname | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Salgınlar Tarihi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
İslam'da Vakıf Kültürü | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Edebi Dil ve Günümüz Türkçesi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Robotik ve Yapay Zeka | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Türkiye'nin Deprem Gerçeği | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Gençlik ve Gelecek Kavramları | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Birlik, Beraberlik ve Hoşgörü | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Dijital Dünyada Sosyal ve Kültürel Hayat | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Mescid-i Aksa ve Kudüs | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Siyasi ve İtikadi Mezhepler | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Mezhepler Tarihi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Helal Kazancın Önemi | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06
Tevhid, Adalet, Muhabbet | Asıl Mesele 09 Haziran 2023 02:06

Türk-İslam Sosyolojisi | Asıl Mesele

Şerif Mardin'in modernleşme aydınlarına yönelik eleştirileri nelerdir?

Türk toplumundaki sosyolojik problemlerin sebepleri nelerdir? Yerli sosyolojiyi inşa etmek mümkün mü? İbn Haldun'un sosyoloji bilimine katkıları nelerdir? Şerif Mardin'in Türk sosyolojisine katkıları nelerdir?

Asıl Mesele'de bugün Türk sosyolojisinin temel meseleleri ve Şerif Mardin'in Türk sosyolojisine katkıları konuşuldu. Tahir İnan'ın sunduğu Asıl Mesele'ye bugün Prof. Dr. Ejder Okumuş ve Sosyolog Erkan Çav konuk oldu.

00:00 Asıl Mesele

02:30 Türk-İslam Sosyolojisi

15:00 Türk Toplumundaki Sosyolojik Problemlerin Sebepleri

16:30 Prof. Dr. Ejder Okumuş

23:00 Yerli Sosyolojiyi İnşa Etmek Mümkün mü?

26:00 İbn Haldun'un Sosyoloji Bilimine Katkıları

35:00 Şerif Mardin'in Türk Sosyolojisine Katkıları

39:00 Batılılaşma Sürecimiz Başarılı Oldu mu?

43:00 Yerli Sosyolojiyi İnşa Etmek Mümkün mü?

48:00 Şerif Mardin'in Modernleşme Aydınlarına Yönelik Eleştirileri

01:03:00 Şerif Mardin'in Türk Sosyolojisine Katkıları

01:26:00 Prof. Dr. Ejder Okumuş

01:34:00 Türkiye'de Din, Toplum ve Siyaset

01:47:00 Şerif Mardin İle Sosyoloji Bilimi Neler Kazandı?

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