Türk-İslam Sosyolojisi | Asıl Mesele

Şerif Mardin'in modernleşme aydınlarına yönelik eleştirileri nelerdir?

Türk toplumundaki sosyolojik problemlerin sebepleri nelerdir? Yerli sosyolojiyi inşa etmek mümkün mü? İbn Haldun'un sosyoloji bilimine katkıları nelerdir? Şerif Mardin'in Türk sosyolojisine katkıları nelerdir?

Asıl Mesele'de bugün Türk sosyolojisinin temel meseleleri ve Şerif Mardin'in Türk sosyolojisine katkıları konuşuldu. Tahir İnan'ın sunduğu Asıl Mesele'ye bugün Prof. Dr. Ejder Okumuş ve Sosyolog Erkan Çav konuk oldu.

00:00 Asıl Mesele

02:30 Türk-İslam Sosyolojisi

15:00 Türk Toplumundaki Sosyolojik Problemlerin Sebepleri

16:30 Prof. Dr. Ejder Okumuş

23:00 Yerli Sosyolojiyi İnşa Etmek Mümkün mü?

26:00 İbn Haldun'un Sosyoloji Bilimine Katkıları

35:00 Şerif Mardin'in Türk Sosyolojisine Katkıları

39:00 Batılılaşma Sürecimiz Başarılı Oldu mu?

43:00 Yerli Sosyolojiyi İnşa Etmek Mümkün mü?

48:00 Şerif Mardin'in Modernleşme Aydınlarına Yönelik Eleştirileri

01:03:00 Şerif Mardin'in Türk Sosyolojisine Katkıları

01:26:00 Prof. Dr. Ejder Okumuş

01:34:00 Türkiye'de Din, Toplum ve Siyaset

01:47:00 Şerif Mardin İle Sosyoloji Bilimi Neler Kazandı?