Gelişen Teknoloji ve Uzay Bilimi | Asıl Mesele
Bu bölüme Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu ve Astronom Furkan Tomak konuk oldu.
Uzayda yaşam var mı? Uzayı keşfetmek neden önemlidir? Göktaşlarının güneş sistemindeki yeri nedir? Uzay sınırları var mı? Asıl Mesele'de bu hafta "Gelişen Teknoloji ve Uzay Bilimi" konuşuldu.
Tahir İnan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen programa İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu ve Astronom Furkan Tomak konuk oldu.
00:00 Asıl Mesele
03:00 Gelişen teknoloji ve uzay bilimi
07:00 Gelecek ve uzay
15:00 Uzayda yaşam var mı?
17:00 Uzayı keşfetmek neden önemlidir?
25:00 Astronomi ve uzay bilimleri
33:00 Güneş sistemi ve gezegenler
40:00 Göktaşlarının güneş sistemindeki yeri
44:00 Uzay sınırları var mı?
48:00 Uzayın karanlık çukuru: Kara Delik
51:00 Güneşin ömrü var mı?
55:00 Türkiye'nin aktif uyduları
59:00 Milli uzay programı
01:02:00 Yerli ve Milli Uzay Çalışmaları
01:18:00 Milli uzay programı
01:30:00 Gelişen teknoloji ve uzay bilimi