Gelişen Teknoloji ve Uzay Bilimi | Asıl Mesele

Bu bölüme Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu ve Astronom Furkan Tomak konuk oldu.

Uzayda yaşam var mı? Uzayı keşfetmek neden önemlidir? Göktaşlarının güneş sistemindeki yeri nedir? Uzay sınırları var mı? Asıl Mesele'de bu hafta "Gelişen Teknoloji ve Uzay Bilimi" konuşuldu.

Tahir İnan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen programa İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu ve Astronom Furkan Tomak konuk oldu.

00:00 Asıl Mesele

03:00 Gelişen teknoloji ve uzay bilimi

07:00 Gelecek ve uzay

15:00 Uzayda yaşam var mı?

17:00 Uzayı keşfetmek neden önemlidir?

25:00 Astronomi ve uzay bilimleri

33:00 Güneş sistemi ve gezegenler

40:00 Göktaşlarının güneş sistemindeki yeri

44:00 Uzay sınırları var mı?

48:00 Uzayın karanlık çukuru: Kara Delik

51:00 Güneşin ömrü var mı?

55:00 Türkiye'nin aktif uyduları

59:00 Milli uzay programı

01:02:00 Yerli ve Milli Uzay Çalışmaları

01:18:00 Milli uzay programı

01:30:00 Gelişen teknoloji ve uzay bilimi