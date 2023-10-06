Allah'a karşı sorumluluklarımız neler? I Cuma Sohbeti

Kur'an'a göre insanın hak ve sorumlulukları...

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

01:46 Kur'an Tilaveti

15:12 Kur'an'a Göre İnsanın Hak ve Sorumlulukları

26:28 Allah'a Karşı Sorumluluklarımız Neler?

38:20 Hz. Peygamber'in Örnekliğinde Hz. Peygamber'in Sorumluluk Bilinci

40:12 İslam'da Sorumluluk Bilinci

48:20 Emanete En Büyük İhaneti Münafıklar Yapar

01:03:19 İslam'da Emanet Bilinci

01:26:30 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası