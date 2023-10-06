Allah'a karşı sorumluluklarımız neler? I Cuma Sohbeti
Kur'an'a göre insanın hak ve sorumlulukları...
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
01:46 Kur'an Tilaveti
15:12 Kur'an'a Göre İnsanın Hak ve Sorumlulukları
26:28 Allah'a Karşı Sorumluluklarımız Neler?
38:20 Hz. Peygamber'in Örnekliğinde Hz. Peygamber'in Sorumluluk Bilinci
40:12 İslam'da Sorumluluk Bilinci
48:20 Emanete En Büyük İhaneti Münafıklar Yapar
01:03:19 İslam'da Emanet Bilinci
01:26:30 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası