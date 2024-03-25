Hayatın Bereketi: İnfak | Cuma Sohbeti
Allah yolunda infak nedir?
Muhammet Abdulhamit Kılıçdere'nin sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de...
14:00 İnfak Ayı Ramazan
18:00 Hayatın Bereketi: İnfak
22:00 Allah'ın Hoşnutluğunu Kazanma Niyetiyle Harcamada Bulunma: İnfak
43:00 Allah Yolunda İnfak Nedir?
01:00:00 İnfakın Ölçüsü Nasıl Olmalı?
01:03:00 Allah Yolunda İnfak Etmenin Önemi
01:09:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası