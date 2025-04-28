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Cuma Sohbeti

Tüketim Kültürüne Karşı İslam'ın Duruşu Nedir? | Cuma Sohbeti

Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) Hayatında İsrafa Karşı Nasıl Bir Duruş Vardı?

Mustafa Akgül'ün sunumu Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Cuma Sohbeti
02:00 Nisa Suresi / Emrullah Hatipoğlu
16:00 Tüketim Kültürüne Karşı İslam'ın Duruşu
18:00 Kur'an-ı Kerim'de ve Hadislerde İsraf Nasıl Tanımlanmıştır?
20:00 Helali Haram Kılan Alışkanlık: İsraf
21:00 İsraf Neden Haram Kılınmıştır?
24:00 İsrafın Sıklıkla Yapıldığı Alanlar Nelerdir?
27:00 İsrafın Bireysel ve Toplumsal Zararları Nelerdir?
28:00 İsraf Bir Niyet Meselesi midir, Yoksa Davranış mı?
30:00 Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) Hayatında İsrafa Karşı Nasıl Bir Duruş Vardı?
33:00 Hayatın Her Alanında İslam'ın Tasarruf Öğretileri
38:00 Tüketim Kültürüne Karşı İslam'ın Duruşu
40:00 Cömertlik ve İsraf Arasındaki Sınır Nedir?
51:00 İslam'da İsrafın Kefareti Nedir?
52:30 Kur'an-ı Kerim'de ve Hadislerde İsraf Nasıl Tanımlanmıştır?
54:00 Gazze'de Savaş, İsraf ve İnsanlık: Nimetlerin Tükenişi
01:02:00 Helali Haram Kılan Alışkanlık: İsraf
01:04:00 İsrafın Çeşitleri ve Toplum Üzerindeki Etkileri
01:09:00 Hayatın Her Alanında İslam'ın Tasarruf Öğretileri
01:12:00 İsrafın Bireysel ve Toplumsal Zararları Nelerdir?
01:15:30 Kur'an ve Hadislerde Zamanın Kıymeti
01:20:00 İslam'da Gösteriş İçin Yapılan İsrafın Toplumsal ve Manevi Etkileri
01:24:00 Düğünlerde İsraf ve Gösteriş

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Cuma Sohbeti

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