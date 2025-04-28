Tüketim Kültürüne Karşı İslam'ın Duruşu Nedir? | Cuma Sohbeti

Mustafa Akgül'ün sunumu Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Cuma Sohbeti

02:00 Nisa Suresi / Emrullah Hatipoğlu

16:00 Tüketim Kültürüne Karşı İslam'ın Duruşu

18:00 Kur'an-ı Kerim'de ve Hadislerde İsraf Nasıl Tanımlanmıştır?

20:00 Helali Haram Kılan Alışkanlık: İsraf

21:00 İsraf Neden Haram Kılınmıştır?

24:00 İsrafın Sıklıkla Yapıldığı Alanlar Nelerdir?

27:00 İsrafın Bireysel ve Toplumsal Zararları Nelerdir?

28:00 İsraf Bir Niyet Meselesi midir, Yoksa Davranış mı?

30:00 Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) Hayatında İsrafa Karşı Nasıl Bir Duruş Vardı?

33:00 Hayatın Her Alanında İslam'ın Tasarruf Öğretileri

38:00 Tüketim Kültürüne Karşı İslam'ın Duruşu

40:00 Cömertlik ve İsraf Arasındaki Sınır Nedir?

51:00 İslam'da İsrafın Kefareti Nedir?

52:30 Kur'an-ı Kerim'de ve Hadislerde İsraf Nasıl Tanımlanmıştır?

54:00 Gazze'de Savaş, İsraf ve İnsanlık: Nimetlerin Tükenişi

01:02:00 Helali Haram Kılan Alışkanlık: İsraf

01:04:00 İsrafın Çeşitleri ve Toplum Üzerindeki Etkileri

01:09:00 Hayatın Her Alanında İslam'ın Tasarruf Öğretileri

01:12:00 İsrafın Bireysel ve Toplumsal Zararları Nelerdir?

01:15:30 Kur'an ve Hadislerde Zamanın Kıymeti

01:20:00 İslam'da Gösteriş İçin Yapılan İsrafın Toplumsal ve Manevi Etkileri

01:24:00 Düğünlerde İsraf ve Gösteriş