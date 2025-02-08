Cuma Sohbeti
Berat Gecesinin Dinimizdeki Yeri ve Önemi Nedir? | Cuma Sohbeti
Peygamberlerin Ortak Sıfatları Nelerdir?
Mustafa Akgül'ün sunumu Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla Cuma Sohbeti yeni bölümüyle sizlerle..
00:00 Cuma Sohbeti
02:00 Duhan Suresi / İshak Danış
20:00 Peygamberlerin Ortak Sıfatları Nelerdir?
36:00 Efendimiz (S.A.V.)'in Sıfatları Nelerdir?
55:00 "Berat" Kelimesinin Anlamı Nedir?
01:01:00 Berat Gecesinin Dinimizdeki Yeri ve Önemi Nedir?
01:17:00 Berat Gecesini Nasıl Değerlendirmeliyiz?
01:35:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası