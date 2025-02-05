Cuma Sohbeti
Hz. Peygamber Örnekliğinde Bir Ömür Nasıl Yaşanır? | Cuma Sohbeti
İnsanlık Tarihinde Neden Binlerce Peygamber Göndermiştir?
Mustafa Akgül'ün sunumu Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla Cuma Sohbeti yeni bölümüyle sizlerle..
00:00 Cuma Sohbeti
04:00 Al-i İmran Suresi
18:00 Peygamberlik Makamı İslam'da Neden Vazgeçilmezdir?
23:00 Allah (C.C.) Neden İnsanlığa Peygamberler Göndermiştir?
27:00 İnsanlığın Peygambere Olan İhtiyacı
35:00 İnsanlık İçin Peygamberliğin Gerekliliği
41:00 Hz. Peygamber Örnekliğinde Bir Ömür Nasıl Yaşanır?
45:00 İnsanlığın Ortak Örneği: Hz. Muhammed (S.A.V.)
56:00 Kur'an-ı Kerim'de İsmi Zikredilen Peygamberler
58:00 İnsanlık Tarihinde Neden Binlerce Peygamber Göndermiştir?
01:04:00 Allah (C.C.) Neden İnsanlığa Peygamberler Göndermiştir?
01:14:00 Ülü'l - Azm Peygamberler Kimlerdir?