Mustafa Akgül'ün sunumu Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla Cuma Sohbeti yeni bölümüyle sizlerle..

00:00 Cuma Sohbeti

04:00 Al-i İmran Suresi

18:00 Peygamberlik Makamı İslam'da Neden Vazgeçilmezdir?

23:00 Allah (C.C.) Neden İnsanlığa Peygamberler Göndermiştir?

27:00 İnsanlığın Peygambere Olan İhtiyacı

35:00 İnsanlık İçin Peygamberliğin Gerekliliği

41:00 Hz. Peygamber Örnekliğinde Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

45:00 İnsanlığın Ortak Örneği: Hz. Muhammed (S.A.V.)

56:00 Kur'an-ı Kerim'de İsmi Zikredilen Peygamberler

58:00 İnsanlık Tarihinde Neden Binlerce Peygamber Göndermiştir?

01:04:00 Allah (C.C.) Neden İnsanlığa Peygamberler Göndermiştir?

01:14:00 Ülü'l - Azm Peygamberler Kimlerdir?