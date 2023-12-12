Filistin Soykırımına Karşı Boykot | Cuma Sohbeti
Bu bölümde Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu ile Filistin soykırımına karşı boykotun önemi konuşuldu.
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
02:00 Nisa Suresi
24:00 Nisa Suresi 75. Ayetini nasıl anlamalıyız?
39:00 Müslüman ülkeler Gazze'deki soykırıma neden sessiz kalıyor?
48:00 İslam'ın Cihad Anlayışı
57:00 Filistin soykırımına karşı boykot
01:15:00 Bir cihad anlayışı olarak boykot
01:30:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası