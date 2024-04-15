Kur'an-ı Kerim Ve Hadis-i Şeriflerde "Sıla-i Rahim" | Cuma Sohbeti
Sıla-i Rahimin Tolumdaki Belirleyici Rolü
Hasan Basri Karadeniz'nin sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbetleri
04:40 Akrabaların Hukukunu Gözetme: Sıla-i Rahim
08:23 Kur'an-ı Kerim Ve Hadis-i Şeriflerde "Sıla-i Rahim"
09:30 Sıla-i Rahimin Aile Bağları Üzerindeki Etkileri
14:07 İslam'da Sıla-i Rahimin Önemi
22:05 Akrabaların Hukukunu Gözetme: Sıla-i Rahim
25:47 Kur'an-ı Kerim Ve Hadis-i Şeriflerde "Sıla-i Rahim"
31:58 İslam'da Sıla-i Rahimin Önemi
37:47 Akrabaların Hukukunu Gözetme: Sıla-i Rahim
43:20 Tolum Hayatında Sıla-i Rahimin Belirleyici Rolü
45:13 Kur'an-ı Kerim Ve Hadis-i Şeriflerde "Sıla-i Rahim"
49:12 İslam'da Komşuluk Ve Akrabalık İlişkileri
56:10 İslam'da Sıla-i Rahimin Önemi
58:01 Kur'an-ı Kerim Ve Hadis-i Şeriflerde "Sıla-i Rahim"
1:07:35 Sıla-i Rahimin Tolumdaki Belirleyici Rolü
1:18:31 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası