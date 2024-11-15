Allah'ın Rahmet ve İnayetine Sığınmanın Adı: Euzü - Besmele | Cuma Sohbeti

"Yaratan Rabbinin Adıyla Oku" Ayetiyle Kainatı Nasıl Okuyabiliriz?

Mustafa Akgül'ün sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

16:00 Allah'ın Rahmet ve İnayetine Sığınmanın Adı: Euzü - Besmele

24:00 Her Hayrın Anahtarı: Besmele

30:00 Kalbbe Huzur, İşe Bereket Getiren Söz: Bismillah

41:00 Besmelenin Kalbe Huzur, İşe Bereket Getirmesini Nasıl Anlamalıyız?

54:00 Her İşe Besmele İle Başlamanın Önemi Nedir?

01:20:00 "Yaratan Rabbinin Adıyla Oku" Ayetiyle Kainatı Nasıl Okuyabiliriz?