Allah'ın Rahmet ve İnayetine Sığınmanın Adı: Euzü - Besmele | Cuma Sohbeti
"Yaratan Rabbinin Adıyla Oku" Ayetiyle Kainatı Nasıl Okuyabiliriz?
Mustafa Akgül'ün sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
16:00 Allah'ın Rahmet ve İnayetine Sığınmanın Adı: Euzü - Besmele
24:00 Her Hayrın Anahtarı: Besmele
30:00 Kalbbe Huzur, İşe Bereket Getiren Söz: Bismillah
41:00 Besmelenin Kalbe Huzur, İşe Bereket Getirmesini Nasıl Anlamalıyız?
54:00 Her İşe Besmele İle Başlamanın Önemi Nedir?
01:20:00 "Yaratan Rabbinin Adıyla Oku" Ayetiyle Kainatı Nasıl Okuyabiliriz?