Kur'an'ın Hayatımızdaki Yeri | Cuma Sohbeti
Müslümanların Kur'an-ı Kerim ile irtibatı nasıl olmalı?
Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
03:00 Ali İmran Suresi - İshak Danış
19:00 Kur'an'ın hayatımızdaki yeri
24:00 Kur'an-ı Kerim nasıl bozulmadan günümüze geldi?
31:00 Müslümanların kıblesi Kabe nasıl inşa edildi?
01:01:00 Müslümanların Kur'an-ı Kerim ile irtibatı nasıl olmalı?
01:11:00 Kur'an-ı Kerim günümüze nasıl ulaştı?
01:16:00 İslam dininde birlik ve beraberlik şuuru
01:30:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası