Kur'an'ın Hayatımızdaki Yeri | Cuma Sohbeti

Müslümanların Kur'an-ı Kerim ile irtibatı nasıl olmalı?

Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

03:00 Ali İmran Suresi - İshak Danış

19:00 Kur'an'ın hayatımızdaki yeri

24:00 Kur'an-ı Kerim nasıl bozulmadan günümüze geldi?

31:00 Müslümanların kıblesi Kabe nasıl inşa edildi?

01:01:00 Müslümanların Kur'an-ı Kerim ile irtibatı nasıl olmalı?

01:11:00 Kur'an-ı Kerim günümüze nasıl ulaştı?

01:16:00 İslam dininde birlik ve beraberlik şuuru

01:30:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası