Hz. Peygamber (sav) döneminde Yahudiler | Cuma Sohbeti
Bu bölümde Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Hz. Peygamber (sav) döneminde Yahudiler" konuşuldu.
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
02:00 İsra Suresi 1. Ayet
23:00 Hz. Peygamber (S.A.V.) döneminde Yahudiler
26:30 Medineli Yahudiler Hz. Peygamberimizi (S.A.V.) neden sevmedi?
37:15 Hz. Peygamber döneminde Medine'de birlikte yaşama modeli
43:15 Hz. Muhammed (S.A.V.) döneminde gayrimüslimlerle birlikte yaşama modeli
01:06:00 Kur'an-ı Kerim'de geçen İsrailoğulları ve yahudiler
01:31:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası