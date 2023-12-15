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İslam Dininin Korumayı Emrettiği Temel Değerler | Cuma Sohbeti 15 Aralık 2023 108. Bölüm
Filistin Soykırımına Karşı Boykot | Cuma Sohbeti 12 Aralık 2023 107. Bölüm
Allah'ın Lütuf ve İhsanı: Merhamet ve Rahmet | Cuma Sohbeti 01 Aralık 2023 106. Bölüm
İsrail Soykırımına Karşı Müslüman Aileler Olarak Neler Yapabiliriz? 17 Kasım 2023 105. Bölüm
Yahudilerin İslam Düşmanlığı | Cuma Sohbeti 10 Kasım 2023 104. Bölüm
Hz. Peygamber (sav) Döneminde Yahudiler | Cuma Sohbeti 03 Kasım 2023 103. Bölüm
Hz. Peygamber (sav) döneminde Yahudiler | Cuma Sohbeti 27 Ekim 2023 102. Bölüm
İsrail'in Filistin İşgaline Dünya Neden Sessiz? | Cuma Sohbeti 20 Ekim 2023 101. Bölüm
Allah'a karşı sorumluluklarımız neler? I Cuma Sohbeti 06 Ekim 2023 100. Bölüm
İnsanın Yaratılış Amacı ve Kulluk Bilinci | Cuma Sohbeti 29 Eylül 2023 99. Bölüm
İnsanın yaratılış gayesi ve hikmetleri I Cuma Sohbeti 22 Eylül 2023 98. Bölüm
Hicret sonrası Medine İslam toplumu - Cuma Sohbeti 16 Eylül 2023 97. Bölüm
Barış Dini İslam | Cuma Sohbeti 08 Eylül 2023 96. Bölüm
Zafer Kazanmada Mana ve Ruhun Önemi I Cuma Sohbeti 01 Eylül 2023 95. Bölüm
Batı'nın Müzmin Hastalığı: Irkçılık | Cuma Sohbeti 25 Ağustos 2023 94. Bölüm
İslam'ın Irkçılığa Bakışı | Cuma Sohbeti 18 Ağustos 2023 93. Bölüm
İslam'ın Irkçılığa ve Ayrımcılığa Bakışı I Cuma Sohbeti 18 Ağustos 2023 92. Bölüm
Kur'an'da İsar Kavramı I Cuma Sohbeti 04 Ağustos 2023 91. Bölüm
İslam Tarihinde Hicret | Cuma Sohbeti 28 Temmuz 2023 90. Bölüm
Kutlu Bir Yolculuk "Hicret" I Cuma Sohbeti 21 Temmuz 2023 89. Bölüm
Kur'an'ın Hayatımızdaki Yeri | Cuma Sohbeti 14 Temmuz 2023 88. Bölüm
Kur'an-ı Kerim günümüze kadar nasıl korunmuştur? I Cuma Sohbeti 07 Temmuz 2023 87. Bölüm
İslam'da Haccın Hikmetleri I Cuma Sohbeti 07 Temmuz 2023 86. Bölüm
İslam'da İzzetin Önemi | Cuma Sohbeti 13 Haziran 2023 85. Bölüm
Müslümanın En Belirgin Niteliği: İstikamet | Cuma Sohbeti 09 Haziran 2023 81. Bölüm
Ramazan Kazanımları ve Bayram | Cuma Sohbeti 19 Haziran 2023 79. Bölüm
Allah'ın mağfiret ettiği kimseler kimlerdir? | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 77. Bölüm
Ramazan'a Hazırlık | Cuma Sohbeti 04 Eylül 2023 75. Bölüm
Münafıkların Özellikleri | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 73. Bölüm
İslam'da bilgi kaynakları | Cuma Sohbeti 04 Eylül 2023 72. Bölüm
İmkan ile İmtihan Arasında İnsan | Cuma Sohbeti 09 Haziran 2023 71. Bölüm
İlahi Rahmet Vesilemiz: Miraç Gecesi | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 70. Bölüm
Millet Şuuru ve Birlik Beraberlik Ruhu | Cuma Sohbeti 09 Haziran 2023 69. Bölüm
İlahi Kelam: Kur'an-ı Kerim | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 68. Bölüm
Kur'an-ı Kerim'i Anlamak | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 67. Bölüm
Kıyamet Sahneleri | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 63. Bölüm
Kur'an-ı Kerim'de Kabir Azabı | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 62. Bölüm
İslam'da Ölüm Anlayışı ve Ahiret İnancı | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 60. Bölüm
İslam'da Ahiret Hayatı | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 58. Bölüm
Ümmet Olma Bilinci | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 57. Bölüm
İslam'da Selamlaşma Adabı | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 54. Bölüm
Kur'an'da ve Hadislerde Peygamber | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 53. Bölüm
İmanın Şartlarından: Peygamberlere İman | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 52. Bölüm
İslam Medeniyetinin Mayası: Kardeşlik | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 51. Bölüm
İslam'da Kardeşlik Ahlakı | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 50. Bölüm
İslam'da İstikamet Üzere Olmak | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 49. Bölüm
Dinimizde Rahmet, Bereket ve Mağfiret | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 48. Bölüm
İslam'da Mağfiret ve İstiğfar | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 47. Bölüm
İslam'da Doğruluk ve İstikamet | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 46. Bölüm
Kur'an'da Doğruluk | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 45. Bölüm
İman ve Amel İlişkisi | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 44. Bölüm
İslam'da Cihad Şuuru | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 43. Bölüm
Hz. Peygamber'in Hayatında Cihad | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 42. Bölüm
Kur'an-ı Kerim'in Muhtevası | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 41. Bölüm
Dört Büyük Kitaptan Kur'an-ı Kerim | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 40. Bölüm
Kur'an-ı Kerim'in Erişilmez Üstünlüğü | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 39. Bölüm
Kur'an-ı Kerim | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 38. Bölüm
Kur'an-ı Kerim'in Muhafaza Edilmesi | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 37. Bölüm
İlahi Kitaplara İmanın İslam'daki Yeri | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 36. Bölüm
Zebur | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 35. Bölüm
Kur'an'da Geçen Örnek Kadın: Hz. Meryem | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 34. Bölüm
Mekke'nin Fethi | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 33. Bölüm
Hristiyanların Kutsal Kitabı: İncil | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 32. Bölüm
Tevrat'ın İçeriği ve On Emir | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 31. Bölüm
Kur'an-ı Kerim'de Diğer Kutsal Kitaplar | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 30. Bölüm
İlahi Kitaplara İman | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 29. Bölüm
İlahi Kitapların Gönderiliş Hikmetleri | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 28. Bölüm
İlahi Kitaplara İman Etmenin Gereği | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 27. Bölüm
Şeytandan Korunma Yolları | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 26. Bölüm
Şeytanın Varlığı ve Mahiyeti | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 25. Bölüm
Cinlerin Mahiyeti | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 24. Bölüm
Sorgu Melekleri: Münker ve Nekir | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 23. Bölüm
Meleklerin Varlığı ve Mahiyeti | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 22. Bölüm
Meleklere İman | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 21. Bölüm
Allah'a Teslimiyetin Sembolü: Melekler | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 20. Bölüm
Mü'minin En Büyük Silahı: Dua | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 19. Bölüm
El Mucîb | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 18. Bölüm
El Cebbar | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 17. Bölüm
El Müheymin | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 16. Bölüm
El Mümin | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 15. Bölüm
Esma'ül Hüsna ve Faziletleri | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 14. Bölüm
Esma'ül Hüsna'nın İnsan Üzerindeki Etkileri | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 13. Bölüm
Allah'ın En Güzel İsimleri: Esma'ül Hüsna | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 12. Bölüm
Müslüman Şahsiyetin Doğaya Karşı Sorumluluğu | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 11. Bölüm
Allah'ın Subuti Sıfatları | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 10. Bölüm
Zâti Sıfatlar | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 9. Bölüm
İmanın Şartları | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 8. Bölüm
Rabbanilik | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 7. Bölüm
Müslüman Şahsiyetin Rabbi İle Arasındaki İlişki | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 6. Bölüm
Hakk'a Vasıl Olmanın Yolu: İstikamet | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 5. Bölüm
Müslüman Şahsiyetin Özellikleri | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 4. Bölüm
Müslüman Şahsiyetin Önemi | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 3. Bölüm
Yahudilikte Kudüs Algısı | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 2. Bölüm
İslam'da Kudüs | Cuma Sohbeti 09 Temmuz 2023 1. Bölüm

İslam Dininin Korumayı Emrettiği Temel Değerler | Cuma Sohbeti

Bu bölümde Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu ile İslam dininin korumayı emrettiği temel değerler konuşuldu.

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

02:00 Nisa Suresi -- Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi İshak Danış

17:00 Zarurat-ı Hamse nedir?

22:30 İslam dininin korumayı emrettiği temel değerler

26:30 İslam dininin korumayı emrettiği temel değerler neler?

58:00 İslam'da emir ve yasaklama muhafazası gözetilen beş temel değer...

01:03:00 Kur'an'ın ortaya koyduğu adalet prensipleri neler?

01:08:00 İslam'da temel insan hakları

01:18:00 İslam, insan hak ve özgürlüklerinin sınırlarını nasıl belirler?

01:25:00 İslam'ın korumayı emrettiği temel değerler neler?

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