İslam Dininin Korumayı Emrettiği Temel Değerler | Cuma Sohbeti
Bu bölümde Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu ile İslam dininin korumayı emrettiği temel değerler konuşuldu.
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
02:00 Nisa Suresi -- Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi İshak Danış
17:00 Zarurat-ı Hamse nedir?
22:30 İslam dininin korumayı emrettiği temel değerler
26:30 İslam dininin korumayı emrettiği temel değerler neler?
58:00 İslam'da emir ve yasaklama muhafazası gözetilen beş temel değer...
01:03:00 Kur'an'ın ortaya koyduğu adalet prensipleri neler?
01:08:00 İslam'da temel insan hakları
01:18:00 İslam, insan hak ve özgürlüklerinin sınırlarını nasıl belirler?
01:25:00 İslam'ın korumayı emrettiği temel değerler neler?