İnsanın yaratılış gayesi ve hikmetleri I Cuma Sohbeti
Peygamber Efendimizin (sav) insanoğluna bıraktığı iki emanet nedir?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu, Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" yeni bölümüyle sizlerle...
02:00 Ali-i İmran Suresi 159-173 Ayetler
21:00 İnsanın yaratılış gayesi ve hikmetleri
28:00 Kur'an'a göre insanın yaratılış hikmeti ve sorumluluğu
30:40 İnsanın yaratılış sebebi
55:20 Peygamber Efendimizin (sav) insanoğluna bıraktığı iki emanet nedir?
01:07:30 Mevlid-i Nebi ve Peygamber Efendimizi (sav) anlamak
01:20:00 Kur'an-ı Kerim'e göre insanın yaratılış ve görevleri
01:29:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası