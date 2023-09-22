İnsanın yaratılış gayesi ve hikmetleri I Cuma Sohbeti

Peygamber Efendimizin (sav) insanoğluna bıraktığı iki emanet nedir?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu, Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" yeni bölümüyle sizlerle...

02:00 Ali-i İmran Suresi 159-173 Ayetler

21:00 İnsanın yaratılış gayesi ve hikmetleri

28:00 Kur'an'a göre insanın yaratılış hikmeti ve sorumluluğu

30:40 İnsanın yaratılış sebebi

55:20 Peygamber Efendimizin (sav) insanoğluna bıraktığı iki emanet nedir?

01:07:30 Mevlid-i Nebi ve Peygamber Efendimizi (sav) anlamak

01:20:00 Kur'an-ı Kerim'e göre insanın yaratılış ve görevleri

01:29:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası