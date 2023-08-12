İslam'ın Irkçılığa ve Ayrımcılığa Bakışı I Cuma Sohbeti

Günümüz dünyasında ümmet bilinci nasıl canlandırılabilir?

Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

02:00 Al-i İmran Suresi, 159 - 173. Ayetler

17:00 İslam'ın Irkçılık Karşısındaki Tutumu

27:00 İslam'ın Irkçılık, Milliyetçilik ve Kavmiyetçiliğe Bakışı

30:00 Medineli Yahudiler Hz. Muhammed'i neden peygamber olarak kabul etmedi?

45:00 İslam'ın Irkçılığa ve Ayrımcılığa Bakışı

48:00 Günümüz dünyasında ümmet bilinci nasıl canlandırılabilir?

01:19:00 Bireysel ve Toplumsal Hayatta İmana Olan İhtiyaç

01:30:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası