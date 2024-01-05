İslam'ın Esaslarından Biri: Neslin Korunması | Cuma Sohbeti
Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu ile İslam'da nesillerin yetiştirilmesi ve neslin korunmasının önemi konuşuldu.
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
23:00 İslam'ın esaslarından biri: Neslin Korunması
39:00 İslam'da nesil yetiştirirken anne ve babaya düşen vazifelerin önemi nedir?
44:30 İslam'da nesillerin yetiştirilmesi ve neslin korunması
01:04:00 İslam'ın esaslarından biri: Neslin Korunması
01:15:00 İslam'ın Özü: Kelime-i Tevhid
01:27:00 Manevi Kazanç Mevsimi Üç Aylar