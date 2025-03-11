Cuma Sohbeti
Ramazan ve İbadetlerin Ebedi Hayata Hazırlıktaki Rolü | Cuma Sohbeti
İmanın Şartlarından: Ahirete İman
Mustafa Akgül'ün sunumu Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla Cuma Sohbeti yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Cuma Sohbeti
04:00 Bakara Suresi 187. Ayet / İshak Danış
18:00 İmanın Şartlarından: Ahirete İman
30:00 Ramazan ve İbadetlerin Ebedi Hayata Hazırlıktaki Rolü
41:00 Amellerin Ahiret Hayatındaki Yeri ve Önemi
48:00 İslam'ın Temel İnanç Esaslarından Biri: Ahirete İman
01:05:00 Kur'an-ı Kerim' Göre, İnsanın Ahiretteki Durumu Nasıl Şekilenir?
01:14:00 Ramazan ve İbadetlerin Ebedi Hazırlıktaki Rolü
01:22:00 Kur'an-ı Kerim'e Göre, İnsanın Ahiretteki Durumu Nasıl Şekillenir?
01:30:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası