Ramazan ve İbadetlerin Ebedi Hayata Hazırlıktaki Rolü | Cuma Sohbeti

Mustafa Akgül'ün sunumu Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla Cuma Sohbeti yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Cuma Sohbeti

04:00 Bakara Suresi 187. Ayet / İshak Danış

18:00 İmanın Şartlarından: Ahirete İman

30:00 Ramazan ve İbadetlerin Ebedi Hayata Hazırlıktaki Rolü

41:00 Amellerin Ahiret Hayatındaki Yeri ve Önemi

48:00 İslam'ın Temel İnanç Esaslarından Biri: Ahirete İman

01:05:00 Kur'an-ı Kerim' Göre, İnsanın Ahiretteki Durumu Nasıl Şekilenir?

01:14:00 Ramazan ve İbadetlerin Ebedi Hazırlıktaki Rolü

01:22:00 Kur'an-ı Kerim'e Göre, İnsanın Ahiretteki Durumu Nasıl Şekillenir?

01:30:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası