Allah'ın rahmeti nasıl tecelli eder? | Cuma Sohbeti

Namaz insanı kötü işlerden nasıl uzaklaştırır?



Muhammet Abdulhamid Kılıçdere'nin sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

02:00 Nur Suresi

20:00 Rahmet ve Bereket ve İbadet Ayı: Ramazan

24:00 Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan

28:00 Allah'ın Rahmeti Nasıl Tecelli Eder?

31:00 Başı Rahmet, Sonu Cehennem Azabından Kurtuluş Vesilesi: Ramazan

40:00 Allah'ın Rahmeti Nasıl Tecelli Eder?

43:00 Namaz İnsanı Kötü İşlerden Nasıl Uzaklaştırır?

47:00 Rahmet Kapısı Ramazan-ı Şerif

01:00:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası