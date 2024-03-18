Allah'ın rahmeti nasıl tecelli eder? | Cuma Sohbeti
Namaz insanı kötü işlerden nasıl uzaklaştırır?
Muhammet Abdulhamid Kılıçdere'nin sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
02:00 Nur Suresi
20:00 Rahmet ve Bereket ve İbadet Ayı: Ramazan
24:00 Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan
28:00 Allah'ın Rahmeti Nasıl Tecelli Eder?
31:00 Başı Rahmet, Sonu Cehennem Azabından Kurtuluş Vesilesi: Ramazan
40:00 Allah'ın Rahmeti Nasıl Tecelli Eder?
43:00 Namaz İnsanı Kötü İşlerden Nasıl Uzaklaştırır?
47:00 Rahmet Kapısı Ramazan-ı Şerif
01:00:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası