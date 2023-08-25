Batı'nın Müzmin Hastalığı: Irkçılık | Cuma Sohbeti
Bu bölümde Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu ile ırkçılığın bireysel ve toplumsal zararları konuşuldu.
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
03:00 Nisa Suresi - İshak Danış
13:00 İslam'ın ırkçılık, milliyetçilik ve kavmiyetçiliğe bakışı
20:30 Batı'nın müzmin hastalığı: Irkçılık
33:00 İslam'da üstünlük anlayışına bakış nasıl?
40:00 Dünya üzerinde ırkçılığın sebep olduğu zulüm...
44:00 Irkçılık ve kavmiyetçiliğin toplumsal zararları
58:00 İslam'da ırkçılığa karşı en önemli örneklerden Bilal-i Habeşi (R.A.)
01:03:00 Batı'nın müzmin hastalığı: Irkçılık
01:18:00 Irkçılığın bireysel ve toplumsal zararları