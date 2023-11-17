İsrail Soykırımına Karşı Müslüman Aileler Olarak Neler Yapabiliriz?

Bu bölümde Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu ile İsrail soykırımına karşı Müslüman aileler olarak neler yapılması gerektiği konuşuldu.

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

03:00 İbrahim Suresi 9. Ayet

23:00 İsrail soykırımına karşı Müslüman aileler olarak neler yapabiliriz?

35:00 Filistin soykırımına karşı boykot neden önemli?

42:00 Bir Müslüman için İsrail ürünlerini boykot etmek neden önemlidir?

01:00:00 Küçük çocuğun Gazze duyarlılığı

01:06:00 Tebük Seferi'ne katılmayan 3 sahabi

01:11:00 Tebük Seferi'ne katılmayan 3 sahabi ve tövbeleri