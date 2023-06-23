İslam'da Haccın Hikmetleri I Cuma Sohbeti
Haccın ve Kurbanın Hikmetleri Bağlamında İnsanın Anlam Arayışı...
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Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
16:05 İslam'da Haccın Hikmetleri
21:40 Madde ile Mananın Bedenle Ruhun Birleştiği İbadet: Hac
25:50 İnsanın İç Dünyasına Yaptığı Yolculuk: Hac
31:52 Haccın ve Kurbanın Hikmetleri Bağlamında İnsanın Anlam Arayışı
34:17 İnsan Nasıl Bir Yaratılış Yapısı ve Kıvamıyla Yaratılmıştır?
37:40 İnsan Nasıl Bir Fıtrata Sahiptir?
55:05 Haccın Hikmet Boyutu ve Sembolik Yapısı
01:00:40 Kaç Çeşit Hac Vardır?
01:24:24 Teslimiyet, Maneviyat ve Kulluğun Sembolü: Hac