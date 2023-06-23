İslam'da Haccın Hikmetleri I Cuma Sohbeti

Haccın ve Kurbanın Hikmetleri Bağlamında İnsanın Anlam Arayışı...

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Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

16:05 İslam'da Haccın Hikmetleri

21:40 Madde ile Mananın Bedenle Ruhun Birleştiği İbadet: Hac

25:50 İnsanın İç Dünyasına Yaptığı Yolculuk: Hac

31:52 Haccın ve Kurbanın Hikmetleri Bağlamında İnsanın Anlam Arayışı

34:17 İnsan Nasıl Bir Yaratılış Yapısı ve Kıvamıyla Yaratılmıştır?

37:40 İnsan Nasıl Bir Fıtrata Sahiptir?

55:05 Haccın Hikmet Boyutu ve Sembolik Yapısı

01:00:40 Kaç Çeşit Hac Vardır?

01:24:24 Teslimiyet, Maneviyat ve Kulluğun Sembolü: Hac