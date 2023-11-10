Yahudilerin İslam Düşmanlığı | Cuma Sohbeti
Bu bölümde Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla Yahudilerin İslam düşmanlığındaki temel sebepleri konuşuldu.
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
02:00 Yahudilerin Düşmanlığı
20:00 Yahudilerin Hz. Adem'den Hz. Peygamber'e kadar yaptıkları zulümler
26:00 Yahudilerde seçilmişlik anlayışı
30:00 Yahudilerin İslam düşmanlığı
33:00 Yahudilerin İslam düşmanlığındaki temel sebepler
52:00 Yahudilerin İslam düşmanlığı
55:30 Yahudilerin yaptığı zulmün dayanak noktası nedir?
01:01:00 Yahudiler nasıl bir Allah inancına sahipler?
01:12:00 Yahudilerin Hz. Adem'den Hz. Peygamber'e kadar yaptıkları zulümler
01:19:00 Kur'an-ı Kerim'de yahudiler ve özellikleri
01:25:00 Zulme karşı durmada Müslümana düşen vazifeler
01:28:00 Zulme karşı durmada Müslümana düşen vazifeler
01:32:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası