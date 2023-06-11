İslam'da İzzetin Önemi | Cuma Sohbeti
İslam bir Müslümanın izzetini nasıl korur?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
21:00 İslam'da İzzetin Önemi
25:00 Güçlü ve Saygın Konum: İzzet
45:00 İslam'da izzetin korunması ve önemi
52:00 İslam ahlakında izzetin önemi nedir?
01:02:00 İslam bir Müslümanın izzetini nasıl korur?
01:33:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası