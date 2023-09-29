İnsanın Yaratılış Amacı ve Kulluk Bilinci | Cuma Sohbeti

İnsanın yaratılışının başlıca sebep ve hikmetleri neler?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

03:00 Mü'minun Suresi

18:00 İnsanın yaratılış amacı ve kulluk bilinci

31:00 İnsanın yaratılışının başlıca sebep ve hikmetleri neler?

51:00 İnsanın yaratılış gayesi ve hikmetleri

01:04:00 Kur'an'a göre insanın yaratılış hikmeti ve sorumluluğu

01:09:00 Kur'an-ı Kerim'de geçen kalpleri mühürlü kimseler

01:30:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası