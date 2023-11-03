Hz. Peygamber (sav) Döneminde Yahudiler | Cuma Sohbeti
Bu bölümde Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla Hz. Muhammed (sav) döneminde yahudilerin temel özellikleri konuşuldu.
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Cuma Sohbeti
23:00 Hz. Peygamber (SAV) Döneminde Yahudiler
23:50 Medineli Yahudiler Hz. Peygamberimizi (SAV) Neden Sevmedi?
33:00 Hz. Muhammed (SAV) Döneminde Gayrimüslimlerle Birlikte Yaşama Modeli
37:30 Beni Kaynuka Yahudileri Neden Sürgün Edildi?
40:58 Yahudiliğin Tarihi ve Temel Özellikleri
54:40 Beni Nadir Yahudileri Neden Sürgün Edildiler?
01:01:10 Yahudiler Neden Hep Gittikleri Yerden Kovuldular?
01:10:00 Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler Nasıl Anlatılıyor?
01:30:54 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası