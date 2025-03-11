Kuran Ayı Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'e Karşı Vazifelerimiz Nelerdir? | Cuma Sohbeti

Mustafa Akgül'ün sunumu Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla Cuma Sohbeti yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Cuma Sohbeti

02:00 Bakara Suresi 18. Ayet

16:00 Ramazan Neden On Bir Ayın Sultanıdır?

22:00 Kuran Ayı Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'e Karşı Vazifelerimiz Nelerdir?

45:00 Ramazanın Önemi Nedir?

52:00 Ramazan Ayını Nasıl Değerlendirmeliyiz?

01:20:00 Ramazanda Oruç ve Namaz İbadetleri İle Münasebetimiz Nasıl Olmalı?

01:38:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası