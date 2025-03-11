Cuma Sohbeti
Kuran Ayı Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'e Karşı Vazifelerimiz Nelerdir? | Cuma Sohbeti
Ramazanda Oruç ve Namaz İbadetleri İle Münasebetimiz Nasıl Olmalı?
Mustafa Akgül'ün sunumu Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla Cuma Sohbeti yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Cuma Sohbeti
02:00 Bakara Suresi 18. Ayet
16:00 Ramazan Neden On Bir Ayın Sultanıdır?
22:00 Kuran Ayı Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'e Karşı Vazifelerimiz Nelerdir?
45:00 Ramazanın Önemi Nedir?
52:00 Ramazan Ayını Nasıl Değerlendirmeliyiz?
01:20:00 Ramazanda Oruç ve Namaz İbadetleri İle Münasebetimiz Nasıl Olmalı?
01:38:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası