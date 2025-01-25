Miraç Gecesinde Ümmete Sunulan Hediyeler Nelerdir? | Cuma Sohbeti

Mustafa Akgül'ün sunumu Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla Cuma Sohbeti yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Cuma Sohbeti

01:00 İsra Suresi

18:00 Mucize Nedir?

23:00 Peygamberlere Neden Mucizeler Verilmiştir?

45:00 Rabbimiz Efendimiz'i (S.A.V.) Miraç Hadisesine Nasıl Hazırladı?

01:05:00 Miraç Hadisesi Nasıl Gerçekleşti?

01:25:00 Miraç Gecesinde Ümmete Sunulan Hediyeler Nelerdir?

01:31:00 Miraç Gecesini İhya Ederken Yapılması Tavsiye Edilenler Nelerdir?