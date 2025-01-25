Cuma Sohbeti
Miraç Gecesinde Ümmete Sunulan Hediyeler Nelerdir? | Cuma Sohbeti
Peygamberlere Neden Mucizeler Verilmiştir?
Mustafa Akgül'ün sunumu Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla Cuma Sohbeti yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Cuma Sohbeti
01:00 İsra Suresi
18:00 Mucize Nedir?
23:00 Peygamberlere Neden Mucizeler Verilmiştir?
45:00 Rabbimiz Efendimiz'i (S.A.V.) Miraç Hadisesine Nasıl Hazırladı?
01:05:00 Miraç Hadisesi Nasıl Gerçekleşti?
01:25:00 Miraç Gecesinde Ümmete Sunulan Hediyeler Nelerdir?
01:31:00 Miraç Gecesini İhya Ederken Yapılması Tavsiye Edilenler Nelerdir?