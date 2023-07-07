Kur'an'ın hayatımızdaki yeri I Cuma Sohbeti
Kur'an'a yapılan saldırılar karşısında Müslüman ne yapmalı?
Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
1:14 Kaf Suresi 1-35. ayetler
08:00 Kuran'ın hayatımızdaki yeri
25:20 Kur'an'ı okumak, anlamak ve yaşamak
36:10 İslam dininin akla verdiği önem
39:29 Hz. Peygamberimiz'e (SAV) El-Emîn sıfatı neden verilmiştir?
44:55 Kur'an-ı Kerim kendisini nasıl tanıtmaktadır?
52:55 Kur'an-ı Kerim günümüze kadar nasıl korunmuştur?
54:45 Kur'an-ı Kerim günümüze nasıl ulaştı?
1:03:05 Kur'an'a yapılan saldırılar karşısında Müslüman ne yapmalı?
1:11:10 Kur'an'da inkarcı mazeretleri ve geçersizliği
1:29:15 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası