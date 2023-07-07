Kur'an'ın hayatımızdaki yeri I Cuma Sohbeti

Kur'an'a yapılan saldırılar karşısında Müslüman ne yapmalı?

Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

1:14 Kaf Suresi 1-35. ayetler

08:00 Kuran'ın hayatımızdaki yeri

25:20 Kur'an'ı okumak, anlamak ve yaşamak

36:10 İslam dininin akla verdiği önem

39:29 Hz. Peygamberimiz'e (SAV) El-Emîn sıfatı neden verilmiştir?

44:55 Kur'an-ı Kerim kendisini nasıl tanıtmaktadır?

52:55 Kur'an-ı Kerim günümüze kadar nasıl korunmuştur?

54:45 Kur'an-ı Kerim günümüze nasıl ulaştı?

1:03:05 Kur'an'a yapılan saldırılar karşısında Müslüman ne yapmalı?

1:11:10 Kur'an'da inkarcı mazeretleri ve geçersizliği

1:29:15 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası