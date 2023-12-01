Allah'ın Lütuf ve İhsanı: Merhamet ve Rahmet | Cuma Sohbeti
Bu bölümde Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu ile şefkat ve merhamet dini İslam konuşuldu.
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
18:00 Rahman isminin varlık ve insandaki tecellisi: Şefkat ve Merhamet
24:00 Allah'ın lütuf ve ihsanı: Merhamet ve Rahmet
42:00 Şefkat ve Merhamet dini İslam
56:00 Varlığın ilahi mayası: Merhamet
01:07:00 Merhamet ve sevgi fıtri midir?
01:22:00 Şefkat ve merhamet dini İslam