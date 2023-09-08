Barış Dini İslam | Cuma Sohbeti
Bu bölümde Emrullah Hatipoğlu ile topluma ve evrensel barışa katkıda bulunan İslami ilkeler konuşuldu.
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu ve Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" yeni bölümüyle sizlerle...
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00:00 Cuma Sohbeti
04:52 Bakara suresi tilaveti (204. - 215. ayetler)
18:47 Barış dini İslam
20:15 İslam'ın barış dini olmasının Kur'anî temelleri
22:18 Topluma ve evrensel barışa katkıda bulunan İslamî ilkeler
24:00 İslam dininin tebliği: Sevgi ve barış
43:40 Daima barışı esas almayı öğütleyen din: İslam
52:05 İslam'ın insan hayatına verdiği değer
1:03:42 Sevgi ve barış dini İslam
1:11:47 İslam dininin tebliği: Sevgi ve barış
1:21:07 İslam dini hata yapanlara karşı ne öğütlüyor?
1:24:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan cuma duası