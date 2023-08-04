Kur'an'da İsar Kavramı I Cuma Sohbeti
Bu bölümde Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu ile İslam'da cömertliğin zirve noktası "İsar" kavramı konuşuldu.
Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
02:30 Haşr Suresi 1. Ayet
22:00 İslam'da cömertliğin zirve noktası: İsar
26:00 Kur'an'da İsar Kavramı
41:00 Ensar ve muhacir örnekliğinde İsar kavramı
45:00 Cömertlik ve fedakarlığın zirvesi: İsar
01:03:00 İsar kavramını günümüze doğru bir şekilde nasıl inşa edebiliriz?
01:12:00 Müslümanın asgari harcaması ve azami infakı nasıl olmalı?
01:16:00 Toplumsal bir dayanışma: Ahilik
01:24:00 İsar çeşitleri ve İslam tarihinden örnekler
01:30:00 Hz. Peygamberimizin hayatından İsar örnekleri
01:33:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası
🔔 Vav TV'ye abone ol videoları kaçırma!
RESMİ WEB SİTEMİZ
SOSYAL MEDYA ADRESLERİMİZ
► https://twitter.com/vavtvresmi
Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.
► iletisim@vavtv.com.tr