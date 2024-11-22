Hakikate Ulaşmanın Anahtarı: İman | Cuma Sohbeti

İman Sahibi Olmak İle İmanı Sevmek Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

Mustafa Akgül'ün sunumu Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla Cuma Sohbeti yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Cuma Sohbeti

18:00 Hayatı Değerli Kılan Ölçü: İman

25:00 İman Nedir?

29:00 Hakikate Ulaşmanın Anahtarı: İman

37:00 İman ve İbadet Arasındaki İlişki

39:00 "İbadetler, İmanın Gıdasıdır"

46:00 Mü'min, Münafık ve Kafir Kavramları Ne İfade Eder?

01:00:00 En Zor Anlarda Bile Gönle Huzur Veren Bir Liman: İman

01:12:00 İman Sahibi Olmak İle İmanı Sevmek Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

01:22:00 Kulların Üzerinde Bulunan En Büyük Nimet: İman

01:29:00 İman Parçalanma Kabul Eder mi?

01:37:00 Mustafa Akgül'nden Cuma Duası