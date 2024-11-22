Hakikate Ulaşmanın Anahtarı: İman | Cuma Sohbeti
İman Sahibi Olmak İle İmanı Sevmek Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?
Mustafa Akgül'ün sunumu Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla Cuma Sohbeti yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Cuma Sohbeti
18:00 Hayatı Değerli Kılan Ölçü: İman
25:00 İman Nedir?
29:00 Hakikate Ulaşmanın Anahtarı: İman
37:00 İman ve İbadet Arasındaki İlişki
39:00 "İbadetler, İmanın Gıdasıdır"
46:00 Mü'min, Münafık ve Kafir Kavramları Ne İfade Eder?
01:00:00 En Zor Anlarda Bile Gönle Huzur Veren Bir Liman: İman
01:12:00 İman Sahibi Olmak İle İmanı Sevmek Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?
01:22:00 Kulların Üzerinde Bulunan En Büyük Nimet: İman
01:29:00 İman Parçalanma Kabul Eder mi?
01:37:00 Mustafa Akgül'nden Cuma Duası