İslam Tarihinde Hicret | Cuma Sohbeti

Bu bölümde Emrullah Hatipoğlu Hicret sonrası Medine'de sosyal ve dini hayattan bahsetti.

Muhammet Abdulhamit Kılıçdere'nin sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de.... Cuma Sohbeti'nde bu hafta Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu bizlere "İslam Tarihinde Hicret" ana başlığı altında şu konulardan bahsetti.

00:00 Cuma Sohbeti

03:00 Al-i İmran Suresi 159. Ayet

16:00 İslam Tarihinde Hicret

20:00 Hicret sonrası Medine'de sosyal ve dini hayat

23:00 Muhacir ve ensar arasında kardeşlik akdi: Muahat

26:00 Hicretten sonra Medine'de neler yapıldı?

50:00 Ensar ve muhacirlerin dostluğu nasıldı?

01:07:00 Hicret sonrası Medine'de Yahudilerin kışkırtmaları

01:25:00 En güzel dostluk timsali: Ensar ve Muhacir

01:34:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası

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