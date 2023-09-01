Zafer Kazanmada Mana ve Ruhun Önemi I Cuma Sohbeti
Müslümanlar zaferlerini hangi mana ve ruh üzerine kazandı?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu ve Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Cuma Sohbeti
17:23 Zaferlerimizin Ardındaki Ruh ve Mana
37:10 Zaferlerde Müslümanların Galip Gelmesi
42:05 Mekkeli Müşriklerle Yapılan İlk Savaş: Bedir
43:40 Zafer Kazanmada Mana ve Ruhun Önemi
01:04:40 Melekler İslam Ordularına Nasıl Yardım Etti?
01:09:00 Müslümanlar Zaferlerini Hangi Mana ve Ruh Üzerine Kazandı?
01:40:18 Emrullah Hatipoğlu'nun Cuma Duası