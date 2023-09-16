Hicret sonrası Medine İslam toplumu - Cuma Sohbeti
Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" yeni bölümüyle sizlerle...
Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu ve Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" yeni bölümüyle sizlerle...
02:00 Alak Suresi 1-5. Ayetler
22:00 İslam Dininin Tebliği: Sevgi ve Barış
27:00 Daima Barışı Esas Almayı Öğütleyen Din: İslam
33:00 İnsanın Yaratılış Gayesi
40:30 Akıl ve Vahyin İşlevsel Bağlamı
58:00 Hz. Peygamberimizin (SAV) Müslümanlara Bıraktığı İki Emanet: Kur'an ve Sünnet
01:09:00 Daima Barışı Esas Almayı Öğütleyen Din: İslam
01:14:00 Alak Suresi'nin İlk Ayetlerini Nasıl Anlamalıyız?
01:26:00 Hz. Peygamber ve Eğitim Metodu