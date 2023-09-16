Hicret sonrası Medine İslam toplumu - Cuma Sohbeti

Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" yeni bölümüyle sizlerle...

Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu ve Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" yeni bölümüyle sizlerle...

02:00 Alak Suresi 1-5. Ayetler

22:00 İslam Dininin Tebliği: Sevgi ve Barış

27:00 Daima Barışı Esas Almayı Öğütleyen Din: İslam

33:00 İnsanın Yaratılış Gayesi

40:30 Akıl ve Vahyin İşlevsel Bağlamı

58:00 Hz. Peygamberimizin (SAV) Müslümanlara Bıraktığı İki Emanet: Kur'an ve Sünnet

01:09:00 Daima Barışı Esas Almayı Öğütleyen Din: İslam

01:14:00 Alak Suresi'nin İlk Ayetlerini Nasıl Anlamalıyız?

01:26:00 Hz. Peygamber ve Eğitim Metodu