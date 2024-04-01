Maddi ve Manevi Bolluk Bereket | Cuma Sohbeti

İsraf Bereketi Nasıl Kaçırıyor?



Muhammet Abdulhamit Kılıçdere'nin sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

02:00 Araf Suresi - İshak Danış

14:00 Manevi Bolluk: Bereket

18:30 İslam'da Bereket Kavramı

32:00 Kur'an-ı Kerim'de Bereket Kavramı Nasıl Anlatılıyor?

34:00 Bereketi Artıran İbadetler Neler?

48:00 İstiğfar Bereketi Artırır mı?

49:00 Rızık Endişesi Bereketi Kaçırır mı?

53:00 Bereket Müslümanlar İçin Neden Önemli?

58:00 İsraf Bereketi Nasıl Kaçırıyor?

01:12:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası