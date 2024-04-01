Maddi ve Manevi Bolluk Bereket | Cuma Sohbeti
İsraf Bereketi Nasıl Kaçırıyor?
Muhammet Abdulhamit Kılıçdere'nin sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
02:00 Araf Suresi - İshak Danış
14:00 Manevi Bolluk: Bereket
18:30 İslam'da Bereket Kavramı
32:00 Kur'an-ı Kerim'de Bereket Kavramı Nasıl Anlatılıyor?
34:00 Bereketi Artıran İbadetler Neler?
48:00 İstiğfar Bereketi Artırır mı?
49:00 Rızık Endişesi Bereketi Kaçırır mı?
53:00 Bereket Müslümanlar İçin Neden Önemli?
58:00 İsraf Bereketi Nasıl Kaçırıyor?
01:12:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası