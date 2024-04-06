Kadir Gecesi'ni Nasıl İhya Etmek Gerekiyor? Kadir Gecesi'nin Anlam Ve Önemi Nedir? | Cuma Sohbeti

Kadir Gecesi Hangi Dualar Okunmalıyız?

Muhammet Abdulhamit Kılıçdere'nin sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

00:21 Bin Aydan Hayırlı Gece: Kadir Gecesi

04:10 Kadir Gecesi'ni Nasıl İhya Etmek Gerekiyor?

07:03 Kur'an-ı Kerim'in İndirildiği Mübarek Gece: Kadir Gecesi

11:05 Kadir Gecesi'nin Anlam Ve Önemi

17:15 Kur'an İle Aydınlanan Gece: Kadir Gecesi

20:30 Kadir Gecesi'nin Anlam Ve Önemi

25:33 Kadir Gecesi Hangi Dualar Okunmalıyız?

28:05 Kur'an İle Şereflenen Gece: Kadir Gecesi

32:10 Kur'an-ı Kerim'in İndirildiği Mübarek Gece: Kadir Gecesi

34:25 Kadir Gecesi'nin Anlam Ve Önemi

46:58 Kadir Gecesi: Bir Ömre Bedel Gece

50:53 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası