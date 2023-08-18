İslam'ın Irkçılığa Bakışı | Cuma Sohbeti
Bu bölümde Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu ile "İslam'ın Irkçılık Karşısındaki Tutumu" konuşuldu.
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
03:00 Hucurat Suresi / İshak Danış
24:00 İslam'ın Irkçılık, Milliyetçilik ve Kavmiyetçiliğe Bakışı
45:00 Allah'ın boyası ile boyanmak
57:00 İslam'ın ırkçılığa ve ayrımcılığa bakışı
01:19:00 İslam'ın ırkçılık karşısındaki tutumu
01:32:00 Emrullah Hatipoğlu - Cuma Duası