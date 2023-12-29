İslam'ın Akla Verdiği Önem | Cuma Sohbeti
Bu bölümde Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu ile İslam'ın korumayı emrettiği temel değerler konuşuldu.
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü 10.00-12.00 arası Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
01:34 İshak Danış'ın sesinden Kur'an-ı Kerim tilaveti
19:12 İslam'ın korumayı emrettiği temel değerler
23:52 Dinin etkisiyle oluşan değerler neler?
25:04 İslam'ın akla verdiği önem
52:47 İslam'ın yılbaşı - Noel kutlamalarına bakışı
01:00:49 İslam'ın korumayı emrettiği temel değerlerden: aklın muhafazası
01:08:32 Bir Müslüman için yılbaşı neyi ifade eder?
01:32:14 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası