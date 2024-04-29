İslam'da Birlik ve Vahdet Anlayışı | Cuma Sohbeti
Muhammet Abdulhamit Kılıçdere'nin sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü Vav TV'de....
00:00 Cuma Sohbeti
02:00 İsra Suresi
15:00 İslam'da Birlik ve Vahdet Anlayışı
28:00 İslam'da Birlik ve Vahdet Anlayışı
35:00 Kur'an ve Sünnetin Işığında Birlik ve Beraberlik
01:09:00 "Müslüman Kardeşine Zulmetmez, Haksızlık Yapmaz, Onu Düşmana Teslim Etmez"
01:16:00 Kur'an ve Sünnetin Işığında Birlik ve Beraberlik
01:20:00 Bir Cihat Anlayışı Olarak Boykot
01:26:00 Bir Kardeşlik Örneği Muhacir - Ensar İlişkisi
01:31:50 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası