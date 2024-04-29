İslam'da Birlik ve Vahdet Anlayışı | Cuma Sohbeti

Muhammet Abdulhamit Kılıçdere'nin sunumu Sultan Ahmet Camii emekli imam hatibi Emrullah Hatipoğlu'nun katkılarıyla "Cuma Sohbeti" her hafta cuma günü Vav TV'de....

00:00 Cuma Sohbeti

02:00 İsra Suresi

15:00 İslam'da Birlik ve Vahdet Anlayışı

28:00 İslam'da Birlik ve Vahdet Anlayışı

35:00 Kur'an ve Sünnetin Işığında Birlik ve Beraberlik

01:09:00 "Müslüman Kardeşine Zulmetmez, Haksızlık Yapmaz, Onu Düşmana Teslim Etmez"

01:16:00 Kur'an ve Sünnetin Işığında Birlik ve Beraberlik

01:20:00 Bir Cihat Anlayışı Olarak Boykot

01:26:00 Bir Kardeşlik Örneği Muhacir - Ensar İlişkisi

01:31:50 Emrullah Hatipoğlu'ndan Cuma Duası