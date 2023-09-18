Alim | Derdimiz Hayat

Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla alim kavramı ve toplumdaki yeri konuşuldu.

Alimler toplumun neresinde? Akademisyen ve alim arasındaki fark nedir? Aile kavramının karşılık bulduğu alanlar nelerdir? Alim tavır açısından nasıl fark edilir? Kişi kendi kendine alim olabilir mi? Alim kavramının zaman içindeki yansımaları nelerdir?

Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Alim" kavramı üzerinde duruldu. Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 54. bölümüyle sizlerle...

00:00 Derdimiz Hayat

03:30 Alimler toplumun neresinde?

07:00 Akademisyen ve alim arasındaki fark

12:00 Alim kavramının karşılık bulduğu alanlar

18:00 Alim tavır açısından nasıl fark edilir?

23:00 Kişi kendi kendine alim olabilir mi?

42:00 Alimler toplumun neresinde?

01:02:00 Alim kavramının karşılık bulduğu alanlar

01:20:00 Alim kavramının zaman içindeki yansımaları