Hediyeleşmek | Derdimiz Hayat
Bu bölümde Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla armağan kavramının kültürel yansımaları konuşuldu.
Armağan kavramının kültürel yansımaları nelerdir? Hediyeleşmenin ilişkisel bağlamda yeri nedir? Hediyeleşmenin soyut boyutu nedir? Derdimiz Hayat'ta bu hafta "Hediyeleşmek" kavramı üzerinde duruldu. Necdet Subaşı'nın sunumu Bünyamin Bezci ve Ali Büyükaslan'ın katkılarıyla Derdimiz Hayat 50. bölümüyle sizlerle...
00:00 Derdimiz Hayat
06:00 Armağan kavramının kültürel yansımaları
13:00 İnsanlık tarihi boyunca armağan
23:00 Hediyeleşmenin ilişkisel bağlamda yeri
29:00 Gündelik hayatta 'Armağan'
01:10:00 Hediyeleşmenin soyut boyutu
01:25:00 Hediye ve hidayet arasındaki ilişki